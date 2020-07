Karim Benzema garante não trocava as quatro Liga dos Campeões que conquistou com o Real Madrid por um Campeonato do Mundo, tendo em conta que deixou de ser chamado à seleção de França desde que, em 2015, foi envolvido no caso Mathieu Valbuena.

«Não trocaria de maneira nenhuma», garantiu o avançado do Real Madrid numa conversa com adeptos no seu canal particular no Youtube, na qual não esconde o «orgulho» de tudo o que já conquistou no clube merengue.

Benzema disse que será «complicado» dizer qual o melhor jogador com quem já jogou, recordando que já jogou com «Cristiano [Ronaldo], Kaká, ahora com o [Sergio] Ramos», «não posso escolher só um».

Quanto à Bola de Ouro. «Claro que penso nisso, desde a infância, mas não é algo que me torne obcecado o dia a dia. Sempre que estamos mais próximo da decisão qualquer jogador profissional pensa quando é competitivo», respondeu ainda.