Karim Benzema, avançado do Real Madrid, recusa qualquer comparação com o compatriota Olivier Giroud, do Chelsea, considerando que seria o mesmo que comparar um kart a um Fórmula 1.

A pergunta foi-lhe feita no decorrer de uma conversa, publicada no Instagram, com o humorista francês Thomas Ngijol, e Benzema não hesitou. «Essa respondo rápido. Não se confunde a Fórmula 1 com o karting, e estou a ser simpático. Próxima…», atirou antes de esclarecer. «Eu sou o F1», acrescentou de seguida.

Apesar da dura critica, Benzema reconhece que Giroud até pode ser «útil» na seleção de França. «Funciona porque ele está lá, é a única escolha. Não é espetacular, não será uma loucura, mas não será o mesmo que um Griezmann ou um Mbappé, porque o Giroud vai para trabalhar. Toda a gente gosta desse tipo de jogo? Não sei», prosseguiu.

Benzema acabou por ser bem mais simpático para com Mbappé. «É jovem, é muito forte, mas ainda tem muito a aprender. Gosto muito dele», referiu.

Recordamos que Karim deixou de ser convocado para a seleção francesa desde que, em outubro de 2015, foi envolvido num episódio de chantagem com Mathieu Valbuena.