O antigo e dono e presidente do Marselha, Bernard Tapie, é a mais recente vítima de assaltos violentos em Paris.

Na última madrugada, a casa de Tapie foi assaltada por quatro indivíduos que, deparando-se com a presença de Tapie e da esposa, os amarraram e espancaram, segundo relata a imprensa francesa.

Dominique Tapie, a mulher do antigo presidente do Marselha, confirmou o assalto em declarações à RTL, depois de ter sido assistida no hospital. Já Bernard Tapie terá recusado receber assistência médica.

A ocorrência, da qual resultou ainda o roubo de vários objetos de valor da residência, está a ser investigada pela polícia francesa.