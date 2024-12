O Ministério Público francês pediu esta quarta-feira penas de prisão para os seis implicados no caso de extorsão a Paul Pogba, incluindo o irmão do jogador, Mathias Pogba.

O caso remonta a 19 de março de 2022 quando, na véspera de uma concentração para a seleção, em Paris, Paul Pogba foi ter com um grupo de amigos de infância no bairro onde cresceu, na zona de Roissy-en-Brie. Foi nesse encontro que Pogba foi abordado por dois encapuçados que, em conluio com os amigos do jogador, tentaram extorquir 13 milhões de euros.

Agora, no sexto dia de julgamento, o Ministério Público apresentou as suas conclusões e pediu penas de prisão contra os seis arguidos julgados pela tentativa de extorsão e por terem exercido muita pressão sobre o internacional francês. As requisições mais severas dizem respeito a Roushdane K., o único dos arguidos que se encontra em prisão preventiva: foram-lhe solicitados 8 anos de prisão efetiva

A pena mais leve foi solicitada para Mathias Pogba, irmão do jogador, que arrisca três anos de prisão, embora dois com pena suspensa, mas com pulseira eletrônica.

O procurador considera que Mathias Pogba não esteve na origem do projeto de extorsão, mas acabou por participar. «O lugar dele é especial, faz parte do projeto de extorsão sem que tivesse conhecimento desde o início. No entanto, sabia que o objetivo do grupo era tirar 13 milhões de euros a Paul Pogba e tinha vontade de o prejudicar», refere a nota do Ministério Público.