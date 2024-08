Amadou Koné, médio do Stade Reims, foi punido com quatro jogos de suspensão depois do choque violento que deixou Angel Gomes inanimado, no decorrer da ronda inaugural da liga francesa que o Lille acabou por vencer por 2-0.

Um choque muito violento que deixou o jogador luso-inglês inconsciente e que obrigou à interrupção do jogo para que o antigo jogador do Boavista pudesse receber assistência.

Viveram-se momentos de apreensão, mas Angel Gomes acabou por recuperar e, entretanto, já reapareceu em público, a assistir ao embate entre o Lille e o Sparta de Praga, da fase preliminar da Liga Europa.

O presidente do Stade Reims classificou o castigo como excessivo, considerando que o choque não foi intencional, mas também anunciou que não vai recorrer, dizendo que o mais importante é que Angel Gomes está bem de saúde.

Recorde aqui o violento choque que deixou Angel Gomes inconsciente: