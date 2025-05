Seja vencedor ou não, o Paris Saint-Germain já tem apoio garantida na final da Liga dos Campeões. A cidade de Paris anunciou que a Torre Eiffel irá brilhar antes da final, durante a mesma e sempre que a equipa marcar um golo frente ao Inter.

«Na sexta-feira, às 21h (20h em Lisboa), um dia antes do início da final, a Torre Eiffel brilhará e enviará uma mensagem a todos os apoiantes do clube. Neste sábado, a partir das 20h, quando os parisienses entrarem no relvado de Munique para aquecerem, a Torre Eiffel ficará iluminada de vermelho e azul até o final da partida, e brilhará em cada golo da equipa», pode ler-se no comunicado oficial.

A cidade de Paris destacou também que durante a semana, nas estradas que circundam o estádio do PSG, serão colocados vários cartazes de apoio à equipa de Luis Enrique.

A final está marcada para este sábado, pelas 20h, entre o PSG e o Inter.