Cinco jogadores do Toulouse foram dispensados do jogo frente ao Nantes, este domingo, após se terem recusado a participar na campanha de apoio à causa LGBTQIA+ que decorre nesta jornada da Ligue 1. O encontro terminou empatado, sem golos.

Todas as equipas estão a usar os números com as cores LGBTQIA+, mas cinco atletas do emblema da La Ville Rose recusaram participar na campanha.

«Por ocasião do dia internacional contra a homofobia, 17 de maio, o Toulouse e todo o futebol profissional estão a mobilizar-se contra a homofobia ao longo da jornada 35 da Ligue 1. No entanto, jogadores da equipa principal manifestaram discordância com a associação da sua imagem com as cores do arco-íris, que representam o movimento LGBTQIA+», lê-se, na nota.

«Apesar de respeitar as escolhas individuais dos seus jogadores, e após inúmeras reuniões, o Toulouse optou por dispensar os referidos jogadores para o encontro agendado para este domingo, às 16h00, no Toulouse Stadium», acrescentou o clube.

A imprensa gaulesa avança que foram cinco os jogadores que se recusaram a participar nesta ação, e um deles foi Zakaria Aboukhlal, lateral-direito que justificou a sua posição com uma mensagem nas redes sociais.

«Gostava de enfatizar que tenho a maior estima por cada indivíduo, independentemente das suas preferências pessoas, género, religião ou origem. Este é um princípio que nunca é demais enfatizar. Respeito é um valor que prezo. Estende-se aos outros, mas também envolve o respeito às minhas próprias crenças. Por isso, não me considero a melhor pessoa para participar nesta campanha. Espero sinceramente que a minha decisão seja respeitada, assim como todos nós queremos ser tratados com respeito.»