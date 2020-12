Depois de uma derrota e um empate, o Paris Saint-Germain regressou aos triunfos na Liga francesa na noite em que Kylian Mbappé chegou aos 100 golos (em 137 jogos) com a camisola do clube.

100 - Kylian Mbappé has scored his 100th goal with @PSG_English in all competitions. Centenary. #MHSCPSG pic.twitter.com/Blmw4CYge2 — OptaJean (@OptaJean) December 5, 2020

Na visita a casa do Montpellier, Colin Dagba (uma estreia a marcar) inaugurou o marcador para os campeões de França aos 33 minutos, mas Stephi Mavidi empatou para os anfitriões quase a fechar a primeira parte.

Danilo Pereira foi a jogo aos 64 minutos e já com ele em campo que o PSG chegou à vitória. Moise Kean assinou o 2-1, saindo logo de seguida para dar lugar a Kylian Mbappé, que fez o 3-1 final já em tempo de compensação.

O PSG é líder da Liga francesa com 28 pontos em 13 jogos: o Marselha de André Villas-Boas segue no segundo lugar com menos quatro pontos, mas também dois jogos a menos.