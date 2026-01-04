O Paris Saint-Germain levou a melhor sobre o Paris FC no dérbi (literalmente) com o vizinho do lado (2-1).

No primeiro jogo entre estas equipas parisienses em 47 anos (desde 17 de dezembro de 1978, na única vez em que coincidiram na Liga francesa, que não se defrontaram), Nuno Mendes, Vitinha e João Neves foram titulares no Parque dos Príncipes, numa partida que esteve longe de ser fácil para os campeões de França e da Europa, pese embora o domínio.

Doué inaugurou o marcador para a equipa da casa em cima do intervalo, mas aos 51m Geubbels empatou na conversão de um penálti a castigar uma falta de Zabarnyi.

O empate foi desfeito praticamente de imediato, já que aos 53m Dembélé fez o 2-1 final, num remate de pé esquerdo que desviou num defesa e enganou Kevin Trapp, antigo guarda-redes do PSG.

Quanto a portugueses, Gonçalo Ramos foi a jogo aos 70 minutos e Nuno Mendes foi substituído ao minuto 80.

Com este resultado, o PSG soma agora 39 pontos na Liga francesa e segue no segundo lugar com menos um ponto do que o incrível Lens, que encerrou a primeira volta no topo.