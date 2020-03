Noël Le Graët, presidente da federação francesa (FFF), anunciou esta terça-feira que os próximos jogos da seleção, com a Ucrânia (27 de março) e com a Finlândia (31 de março), ambos particulares, vão realizar-se à porta fechada, face à ameaça do surto do novo coronavírus.

Os dois jogos vão ser jogados no Stade de France, em Saint Denis, nos arredores de Paris. O segundo jogo, com a Finlândia, estava inicialmente marcado para Lyon, para o Estádio Groupama, mas o presidente da FFF diz que, sem adeptos, «não faz sentido» mudar de estádio. Ficou assente o compromisso dos Bleus jogarem, no próximo ano, em Lyon, «num jogo mais importante da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo».