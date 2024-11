Roberto De Zerbi pôs o lugar à disposição após a derrota caseira do Marselha com o Auxerre por 3-1.

«Não vivo para ser segundo e também não vivo para as vitórias. Quero ter sucesso dando algo que vá para lá dos resultados. Não me falem do segundo, terceiro ou quarto lugares, eu vivo para algo que transcende o futebol. Se o problema sou eu, tenho de sair. Não me importa o dinheiro. O que eu procuro é a gratificação do trabalho», disparou na conferência de imprensa a seguir ao jogo.

O desaire desta sexta-feira põe em risco o segundo lugar do Marselha, que pode também ficar mais longe do líder PSG. A equipa do sul de França não ganha em casa para a Liga francesa desde 14 de setembro.