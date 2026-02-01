O comentador da beIN Sports, Daniel Bravo, foi suspenso por aquela estação televisiva na sequência dos comentários sexistas proferidos durante o jogo do último sábado entre o Paris FC e o Marselha, da Liga francesa masculina de futebol.

A situação aconteceu quando Gaëtane Thiney, diretora desportiva da equipa feminina do Paris FC, foi focada pela realização, levando ao comentário de Daniel Bravo: «Ela não está muito atenta. Tenho a impressão de que estava a falar de lingerie.» Ao seu lado, o narrador do jogo, Christophe Josse, condenou de pronto essa afirmação. «Não, não, Daniel, ela é como tu», ripostou.

O caso gerou muitas críticas e levou a beIN Sports a suspender o comentador, poucas horas depois.

«Informei Daniel Bravo esta manhã da sua suspensão com efeitos imediatos, uma decisão que ele compreende perfeitamente. Ele lamenta profundamente as suas palavras e contactou Gaëtane para lhe apresentar desculpas», explicou o diretor daquela estação televisiva, Florent Houzot.

Numa nota publicada nas redes sociais, a beIN Sports pediu desculpas «à pessoa em causa, aos assinantes e a todas aquelas e aqueles que se tenham sentido ofendidos pelas declarações» e salientou que «nenhum comentário de natureza sexista tem lugar» nos seus canais.

«O respeito por todas e por todos, na forma de expressão, na prática e na vivência da paixão pelo desporto, é um valor essencial para as nossas equipas e para o nosso canal», reforçou.

O Paris FC também «condenou veementemente» os comentários, que considerou «sexistas e inadequados».

