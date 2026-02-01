Declaração sexista origina suspensão de comentador televisivo
Situação aconteceu em França, durante o Paris FC-Marselha do último sábado
Situação aconteceu em França, durante o Paris FC-Marselha do último sábado
O comentador da beIN Sports, Daniel Bravo, foi suspenso por aquela estação televisiva na sequência dos comentários sexistas proferidos durante o jogo do último sábado entre o Paris FC e o Marselha, da Liga francesa masculina de futebol.
A situação aconteceu quando Gaëtane Thiney, diretora desportiva da equipa feminina do Paris FC, foi focada pela realização, levando ao comentário de Daniel Bravo: «Ela não está muito atenta. Tenho a impressão de que estava a falar de lingerie.» Ao seu lado, o narrador do jogo, Christophe Josse, condenou de pronto essa afirmação. «Não, não, Daniel, ela é como tu», ripostou.
O caso gerou muitas críticas e levou a beIN Sports a suspender o comentador, poucas horas depois.
«Informei Daniel Bravo esta manhã da sua suspensão com efeitos imediatos, uma decisão que ele compreende perfeitamente. Ele lamenta profundamente as suas palavras e contactou Gaëtane para lhe apresentar desculpas», explicou o diretor daquela estação televisiva, Florent Houzot.
Numa nota publicada nas redes sociais, a beIN Sports pediu desculpas «à pessoa em causa, aos assinantes e a todas aquelas e aqueles que se tenham sentido ofendidos pelas declarações» e salientou que «nenhum comentário de natureza sexista tem lugar» nos seus canais.
«O respeito por todas e por todos, na forma de expressão, na prática e na vivência da paixão pelo desporto, é um valor essencial para as nossas equipas e para o nosso canal», reforçou.
Nous regrettons sincèrement les propos tenus à l’antenne par l’un de nos consultants, et nous nous excusons auprès de la personne concernée, de nos abonnés et de toutes celles et ceux que ces propos ont pu heurter.— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 1, 2026
À l'image des attaques inacceptables dont l’une de nos…
O Paris FC também «condenou veementemente» os comentários, que considerou «sexistas e inadequados».
Communiqué Officiel ⬇️https://t.co/rrcuThKYOK— Paris FC (@ParisFC) February 1, 2026