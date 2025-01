Está confirmado! Didier Deschamps vai deixar a seleção francesa após o Mundial 2026, confirmou o próprio.

Em conversa no canal TF1, o treinador de 56 anos mostrou-se feliz pelo trajeto que começou em 2012 e que acabar em 2026 «está ótimo».

«Estou aqui desde 2012 e está programado que fique até 2026, ou seja, até ao próximo Mundial. Mas vai parar por aí, porque tem de parar em algum momento. Já cumpri o meu tempo, com a mesma vontade e a mesma paixão de manter a seleção francesa ao mais alto nível, mas 2026 está ótimo», começou por dizer.

«Nunca queremos que acabe quando algo é bom, mas temos de saber parar. 14 anos é muito tempo também. Não estou aqui para os recordes. Para mim o mais importante é que a seleção francesa continue no topo… onde está há muitos anos», acrescentou.

No comando da seleção francesa, Deschamps conquistou o Mundial 2018 e a Liga das Nações em 2020/21. Em 2022 perdeu a final do Mundial com a Argentina e em 2016 a final do Europeu frente a Portugal.