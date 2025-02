Com Diego Moreira a titular, o Estrasburgo venceu na tarde deste domingo em casa o «lanterna vermelha» Montpellier por 2-0.

O ex-jogador da formação do Benfica assistiu Nanasi para o segundo golo dos anfitriões, apontado aos 69 minutos, depois de Emegha ter inaugurado o marcador nos instantes finais da primeira parte.

O Estrasburgo segue tranquilamente a meio da classificação da Liga francesa (9.º lugar) com 30 pontos em 21 jogos.

CLASSIFICAÇÃO DA LIGA FRANCESA

Também neste domingo, mas à noite, o Marselha venceu fora o Angers por 2-0. Rabiot (69m) e Maupay (74m), ambos com assistências de Gouiri, fizeram os golos da equipa de Roberto De Zerbi, que segue no segundo lugar da Liga francesa com 43 pontos, menos dez do que o líder PSG e mais seis do que Nice e Mónaco, que estão colados no terceiro posto.