O antigo avançado Djibril Cissé pendurou as botas em 2017 mas decidiu agora, aos 38 anos, voltar a jogar. O jogador marcou 96 golos no campeonato francês e está determinado em chegar à marca redonda dos cem golos, estando, inclusive, disposto a jogar de graça.

«A marca dos 100 golos assombra-me, faltam quatro e isso deixa-me louco, por isso quero voltar ao campeonato francês, para marcá-los. Se algum clube me aceitar, eu consigo fazê-los em dois ou três meses. Sou muito teimoso quando tenho um objetivo e faço de tudo para alcançá-lo. Estou preparado para voltar e a jogar de graça, sem salário. Neste momento não tenho contatos, mas espero que alguns clubes apareçam e me queiram», começou por referir Cissé em entrevista à SoFoot.

Formado no Auxerre, onde cumpriu os primeiros anos da carreira, Cissé jogou depois no Liverpool, Marselha, Sunderland, Panathinaikos, Lazio, QPR, Al-GHarrafa, Kuban Krasnodar e Bastia. Depois ainda jogou na terceira divisão da Suíça ao serviço do Yverdon, onde se destacou com 24 golos. «Tudo bem que era a III divisão da Suíça, mas fiz 24 golos em 27 jogos como titular e sem lesionar-me. Acho que consigo marcar mais quatro na Ligue 1», insistiu.

Depois de dar a carreira como concluída, o avançado francês trabalhou como DJ, mas garante que não bebe, nunca recorreu a drogas e está em boa forma física.

Apesar de tudo, Cissé teve uma carreira marcada por graves lesões e nunca conseguiu corresponder às expetativas que criou no início da carreira.

Recorde alguns dos melhores golos de Cissé: