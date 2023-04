Com Anthony Lopes na baliza (e numa noite inspirada), o Lyon perdeu em casa com o Marselha por 2-1 num jogo com final dramático.

Cengiz Under inaugurou o marcador para os visitantes aos 44 minutos na recarga a uma grande defesa do guarda-redes internacional português, mas o inevitável Lacazette empatou o jogo aos 68 minutos.

Quando tudo apontava para um empate, e já com Vitinha em campo (entrou aos 83 minutos), o Marselha chegou à vitória já em tempo de compensação e na última jogada da partida. Ao tentar afastar a bola, Diomande acabou por acertar com ela em Malo Gusto, que traiu Anthony Lopes.

Para os apanhados:

O Marselha responde assim da melhor forma à vitória do Lens na véspera e recupera o segundo lugar da Ligue 1 com 67 pontos, menos oito do que o líder PSG. O Lyon é 7.º com 50 pontos, menos seis do que o Lille de Paulo Fonseca, que é última equipa em zona de acesso à Europa.