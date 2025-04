O que se previa uma noite tranquila para o PSG, acabou por ser uma carga de trabalhos. Apesar de tudo, a equipa de Luis Enrique puxou dos galões e está na final da Taça de França, depois de bater o Dunkerque de Luís Castro, por 4-2.

Com um sonho em mente, 96 anos depois, a equipa da segunda divisão, orientada pelo português Luís Castro e com Diogo Queirós a titular, começou o jogo da melhor maneira. Logo aos sete minutos, Vincent Sasso abriu o marcador e deu esperança a toda uma legião de adeptos. 20 minutos depois, Al Saad aumentou a vantagem e o sonho pareceu cada vez mais real.

No entanto, a equipa de Paris reagiu e ainda antes do intervalo fez o 2-1, autoria de Dembélé.

Na segunda parte, o poderio do PSG tomou conta do encontro: Marquinhos empatou (48m), Doué operou a reviravolta (62m) e Dembélé selou o marcador com um bis (90+3m).

Nuno Mendes, João Neves e Vitinha foram titulares no lado do PSG. Gonçalo Ramos entrou ao intervalo.

Para chegar às meias, os pupilos de Luís Castro eliminaram equipas como o Lille, Auxerre e Brest, todas da primeira divisão. O Dunkerque fica pelo caminho, mas o feito histórico vai perdurar.

Na final, o Paris Saint-Germain vai encontrar o vencedor do Cannes-Reims.