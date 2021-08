Inacreditável. O Lille, campeão de França em título, foi goleado, em casa, pelo Nice com quatro golos sem resposta, em jogo da segunda jornada da nova edição da liga francesa. Um resultado que tem tanto de surpreendente como desconcertante para a equipa que agora é comandada por Jocelyn Gourvennec.

O campeão francês já tinha escorregado na ronda inaugural, com um empate em Metz (3-3), mas nada fazia antever o descalabro deste sábado, na estreia dos Dodges em casa.

Uma derrota que começou a ser construída no primeiro minuto, com um golo de Kasper Dolberg, com o Nice a reforçar a vantagem, logo a seguir, aos 5 minutos, com novo golo de Boudaoui. Cinco minutos dois golos.

O Lille, com José Fonte a titular na defesa, mas ainda sem Renato Sanches (não foi convocado), bem tentou reagir, mas acabou por consentir um terceiro golo nos descontos da primeira parte, desta vez marcado por Gouiri, na conversão de uma grande penalidade.

O resultado ameaçou ganhar depois contornos de escândalo no segundo tempo, com a equipa da Côte d’Azur a ampliar a vantagem para 4-0, com um segundo golo do internacional dinamarquês Dolberg. Gouiri também voltou a marcar, mas o lance acabou por ser anulado, pelo VAR, por fora de jogo.

Um verdadeiro pesadelo para Léo Jardim que regressou ao Lille para ser titular depois de um ano emprestado ao Boavista.

Concluídas duas jornadas, o campeão Lille soma apenas um ponto e, assim, dificilmente poderá voltar a fazer frente ao cada vez mais «galáctico» Paris Saint Germain que parece já ter a passadeira vermelha estendida para o título francês.