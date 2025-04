A Federação Francesa de Futebol anunciou esta quinta-feira que está a negociar parcerias com o ministério do Interior e a polícia para melhor proteger os árbitros, que entende estarem cada vez mais ameaçados dentro e fora do campo.

«Nos últimos meses, temos vivido comportamentos completamente inadequados na Ligue 1 e na Ligue 2 [campeonatos profissionais], bem como violência no mundo amador», explicou o presidente da FFF, Philippe Diallo.

O dirigente apontou que a proteção aos árbitros é uma situação que tem registado uma crescente preocupação e que a FFF está a negociar com o ministério do Interior e a colaborar com a polícia uma estratégia de proteção ao nível nacional.

O projeto incluirá a admissão dos árbitros ameaçados a um programa de proteção idêntico ao que beneficiam certas personalidades, com sistemas de vigilância para as suas casas e locais de trabalho, um botão de pânico para chamar a polícia e utilização mais segura das redes sociais.

Philippe Diallo pediu ainda ao responsável pela arbitragem francesa, Antony Gautier, para considerar novas recomendações, como o aumento das sanções e de processos mais rápidos para os agressores.

Vários ataques a árbitros ocorreram na Ligue 1 nos últimos meses e entre os mais divulgados estão a ameaça, a 2 de março, ao juiz do jogo Lyon-Brest (2-1), Benoît Millot, por parte do treinador português Paulo Fonseca, e ainda as palavras ofensivas do presidente do Marselha, Pablo Longoria.

O árbitro Jérémy Stinat também apresentou queixa por «danos num veículo» e «ameaças de morte» depois de ter encontrado os pneus do seu veículo furados na sua casa, na região de Landes.