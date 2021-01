O Mónaco alcançou este domingo a quinta vitória consecutiva na Liga francesa, ao vencer no terreno do Nantes, por 2-1.

Gillermo Maripan deu a liderança do marcador aos monegascos em cima do minuto 45, vantagem que foi ampliada por Kevin Volland à passagem da hora de jogo.

A sete minutos dos 90, a equipa da casa, já reduzida a dez unidades, por força da expulsão de Pallois, fez o 2-1, por Emond, resultado que não mais se alterou até ao apito final.

No conjunto de Nico Kovac, Florentino Luís foi lançado aos 79 minutos, e voltou assim a jogar mais de um mês depois. Gelson Martins, lesionado, não foi opção.

Com este resultado, o Mónaco segue no quarto lugar no campeonato gaulês, a seis pontos do líder Lille. Já o Lille está na 17.ª posição, com 18 pontos.