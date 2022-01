Renato Sanches é o novo número 10 do Lille.

Anteriormente o 18, o internacional português aproveitou a saída de Jonathan Ikoné para a Fiorentina, neste mercado de transferência, para assumir o dorsal 10 do campeão francês.

Não é costume um jogador mudar de número a meio da época, mas certo é que Renato vai ter o 10 nas costas já esta noite, no jogo do Lille em casa do Marselha.