O Paris Saint-Germain divulgou nesta quarta-feira imagens virtuais e reais do novo centro de treinos que está a construir em Poissy, arredores da capital francesa.

O novo complexo do clube parisiense estará pronto para acolher a equipa principal lá para o verão de 2023 - mas só ficará totalmente concluído no último trimestre do próximo ano - e estará implantado numa área de 740 mil metros quadrados (74 hectares) com 17 (!) campos de futebol e um estádio. Além disso, terá um edifício dedicado só ao futebol profissional, outro à formação, uma escola, uma residência com 140 camas e instalações para as modalidades de andebol e de judo.

Só para se ter uma ideia, o novo centro de treinos do PSG será três vezes maior do que a Academia do Sporting (que tem 250 mil metros quadrados e, entre outras valências, oito campos de diferentes dimensões) e quase quatro vezes do que o Benfica Campus, que tem 190 mil metros quadrados e nove campos. O centro de treinos do Olival, espaço cedido pela câmara municipal de Gaia ao FC Porto, tem seis campos e uma área de cerca de 80 mil metros quadrados.

Significa isto que o futuro complexo de treinos do Paris Saint-Germain será maior do que os de Sporting, Benfica e FC Porto juntos.