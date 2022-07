O Mónaco voltou a apostar no negro para o equipamento alternativo para a temporada 2022/23, tal como já tinha feito na época passada. Uma camisola «simples e moderna que encarna a elegância do Principado», segundo se lê na descrição feita pelo clube.

A equipa de Gelson Martins e Tiago Ribeiro, que vai defrontar o FC Porto no próximo sábado, em mais um jogo de pré-temporada, prepara-se para um mês de agosto exigente, com o regresso da Ligue 1 e que ainda com dois jogos frente ao PSV Eindhoven, relativos à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.