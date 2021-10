Os adeptos do Marselha concentraram-se esta quinta-feira no Estádio Vélodrome para prestarem uma última homenagem a Bernard Tapie, antigo presidente do clube que conduziu a equipa do sul de França à conquista da Taça dos Campeões na temporada de 1992/93.

Com as bancadas repletas de adeptos, tochas e com muitas referências ao «Boss», como também era conhecido Tapie, os adeptos vibraram com a entrada do caixão em campo, acompanhado pela Taça dos Campeões.

O funeral está marcado para esta sexta-feira para a Grande Catedral de Marselha.