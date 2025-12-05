França: André Gomes salta do banco no triunfo do Lille com o Marselha
Pogba voltou a jogar, desta feita na derrota do Mónaco frente ao Brest
Pogba voltou a jogar, desta feita na derrota do Mónaco frente ao Brest
O arranque da 15.ª jornada da Liga francesa trouxe dois triunfos pela margem mínima. O Brest, com menos um, conseguiu vencer o Mónaco (1-0). Já o Lille recebeu e venceu o Marselha (1-0).
O Brest protagonizou a surpresa da jornada, para já. Na receção ao Mónaco, Kamory Doumbia, médio maliano, marcou o golo que daria a vitória à equipa da casa (28m).
Na segunda parte, Ludovic Ajorque viu o vermelho direto (60m), deixando o Brest reduzido a dez unidades. Depois disso, Paul Pogba, que está a regressar após muito tempo de fora por lesão, saltou do banco do Mónaco aos 69 minutos.
Ainda assim, a equipa da casa foi capaz de aguentar até ao apito final. Com este resultado (1-0), o Brest é nono com 19 pontos. O Mónaco, por sua vez, é sétimo com 23 pontos.
No outro jogo do dia, André Gomes foi suplente utilizado na vitória frente ao Marselha. Ethan Mbappé, irmão de Kylian Mbappé, marcou o golo da vitória (10m). Giroud saiu pouco depois por lesão (26m).
Com este triunfo (1-0), o Lille é quarto com 29 pontos. O Marselha, por sua vez, é terceiro também com 29 pontos.