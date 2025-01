Um empate [1-1] foi o resultado da estreia de Anthony Lopes pelas cores do Nantes.

O guarda-redes campeão europeu em 2016, trocou de clube na liga francesa no início de janeiro, e foi logo titular na equipa do noroeste francês frente ao Lille.

No entanto, a estreia não começou bem para o português que viu a sua equipa começar a perder ao minuto 40, por intermédio de Gudmundsson.

O Nantes respondeu na segunda parte e conseguiu chegar ao empate por Abline (70m) de grande penalidade.

Com este resultado, o Nantes está apenas um lugar acima da linha de água, em 15.º . Já o Lille encontra-se no quarto posto.

Um pouco mais a sul, o St. Etienne recebeu e bateu o Reims por 3-1. O St. Etienne ainda começou a perder, com o golo de Nakamura (40m) mas a resposta na segunda parte permitiu a reviravolta e o triunfo.

Um bis de Boakye (50m e 57m) e Stassin (80m) contruíram o triunfo dos «verdes», que estão no 16.º lugar. O Reims com esta derrota está colocado no 10.º posto.

No estádio do rival do St. Etienne, o Lyon, jogou-se a última partida do dia. Os da casa receberam e venceram o Montpellier por 1-0.

O único golo do encontro foi marcado já nos instantes finais por Fayad (90m+1) que colocou a bola na própria baliza.

O Montpellier continua a segurar a lanterna vermelha enquanto que o Lyon encontra-se no quinto lugar da classificação.