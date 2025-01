Este domingo, na 19.ª jornada da Ligue 1, o Brest venceu pela margem mínima na visita ao terreno do Le Havre, último lugar.

O francês Ludovic Ajorque marcou o único golo da partida aos 25 minutos e deu os três pontos ao Brest, que se encontra em oitavo lugar, com 28 pontos. O Le Havre está em último, com 13 pontos.

Também pela margem mínima, o Lens recebeu e bateu o Angers e aproximou-se dos lugares europeus.

Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa da casa abriu o marcador aos 49 minutos, através de Przemyslaw Frankowski, assistido por Medina.

Com este resultado, o Lens está em sétimo lugar, com 30 pontos. O Angers ocupa a 13.ª posição, com 22.

O Lyon viajou até Nantes e conquistou um pontos depois do empate a uma bola.

Ernest Nuamah marcou o primeiro, aos 10 minutos, e o Lyon conseguiu aguentar o resultado até aos 90 minutos. Nessa altura, Mostafa Mohamed empatou a partida.

Relativamente à classificação, o Lyon está em sexto lugar, com 30 pontos. O Nantes está em 14.º, com 18.

Por fim, o Montpellier triunfou em casa do Toulouse por 2-1.

A equipa da casa até começou a vencer, aos 59 minutos, através de Casseres, mas viu o Montpellier dar a volta ao resultado. Sagnan, aos 62 minutos, e Maamma, aos 83, operaram a reviravolta.

Com esta vitória, o Montpellier está em 17.º, com 15 pontos. O Toulouse está em décimo, com 25.