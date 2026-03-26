A Ligue 1 oficializou, esta quinta-feira, a alteração da data dos jogos entre Lens e PSG ainda a partida entre Brest e Estrasburgo. Inicialmente previstos para 11 e 12 de abril, respetivamente, os jogos passam a ser jogados a dia 13 de maio.

Em causa estão os calendários de PSG e Estrasburgo que estão qualificados para os quartos de final das competições europeias. Com este adiamento, ambas os clubes passam a ter mais dias de descanso entre as duas mãos das eliminatórias.

«A pedido do Paris Saint-Germain e do Estrasburgo, com o objetivo de se prepararem da melhor forma para os respetivos jogos dos quartos de final da Champions League e da Conference League, o Conselho de Administração da LFP decidiu, por unanimidade e sem a participação dos clubes envolvidos, adiar as partidas Lens–Paris Saint-Germain e Brest–Estrasburgo, da 29ª ronda, para quarta-feira, 13 de maio», escreveu a Ligue 1, na rede social X.

De relembrar que o Lens, que está na disputa do título do campeonato francês com o PSG, rejeitou o pedido de adiamento do jogo com os parisienses. No entanto, a Ligue 1 decidiu adiar o jogo independentemente da decisão dos clubes.