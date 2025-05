A Liga francesa de futebol profissional [LFP] e a DAZN anunciaram esta sexta-feira que rescindiram o contrato de direitos televisivos.

Em comunicado, as duas partes referiam o sucedido, «no âmbito do processo de mediação desencadeado pelo presidente do Tribunal de Atividades Económicas de Paris, Patrick Sayer».

Em causa, estava uma luta judicial em que LFP deveria receber 400 milhões de euros por ano, enquanto a DAZN reclamava uma indemnização de 573 milhões de euros por se sentir defraudada com o negócio.

No dia 15 de abril, LFP e DAZN terminaram o contrato mas não conseguiram chegar a acordo para os termos da rescisão.

Segundo o jornal francês L'Équipe, a DAZN vai pagar 140 milhões de euros aos clubes franceses até ao final da época, a 30 de junho.

O contrato estava em vigor até 2029.