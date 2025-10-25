O Marselha foi derrotado este sábado pelo Lens, por 2-1, numa partida a contar para a nona jornada da liga francesa e perdeu a liderança do campeonato.

A equipa de De Zerbi vinha de uma derrota frente ao Sporting, para a Liga dos Campeões, e entrou disposta a mostrar uma reação, agora em território gaulês. Greenwood (17m) abriu o marcador a passe de Timothy Weah e leva já seis golos em oito jogos para o campeonato.

No entanto, o Lens reagiu e igualou a partida por intermédio de Edouard (23m), na sequência da conversão de uma grande penalidade.

A equipa do norte francês voltou a marcar quando ainda não estavam decorridos dez minutos da segunda parte. Pavard (53m) colocou a bola na própria baliza e entregou o triunfo ao Lens.

Com esta derrota, o Marselha cai da liderança da liga francesa e está no terceiro lugar da classificação com 18 pontos, e vê o Lens subir ao segundo posto, numa tabela agora liderada pelo PSG, com 20 pontos.