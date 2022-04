O embate entre o Brest e o Nantes da liga francesa esteve interrompido devido a uma invasão de campo que obrigou os jogadores a refugiarem-se nos balneários. No entanto, a normalidade no Estádio Francis-Le Blé acabou por ser restabelecida e o jogo já foi retomado.

O incidente aconteceu no início da segunda parte, já com os visitantes em vantagem, quando Faussurier caiu na área e reclamou por uma grande penalidade não assinalada pelo árbitro. Um adepto procurou, desde logo, entrar no relvado, mas foi travado pela segurança. Logo de seguida, vários adeptos tentaram entrar no campo, o jogo foi interrompido e os jogadores refugiaram-se nos balneários, por motivos de segurança.

A pedido do speacker do estádio, os adeptos acabaram por regressar aos respetivos lugares e as duas equipas acederam retomar o jogo, mas ficou claro que uma nova invasão irá resultar na interrupção definitiva do jogo.