França: equipa feminina do PSG perde três jogos do campeonato na secretaria
Irregularidade administrativa na licença de Florianne Jourde vale retirada de nove pontos, clube vai recorrer da decisão da federação francesa
A equipa feminina do PSG foi esta segunda-feira duramente penalizado pela Federação Francesa de Futebol (FFF), ao perder três jogos na secretaria na Primeira Liga feminina, devido a uma irregularidade administrativa relacionada com a licença de Florianne Jourde.
Na sequência de uma queixa apresentada pelo Fleury, a Comissão Federal de Regulamentos e Litígios da FFF considerou que a avançada franco-canadiana, de 21 anos, não tinha um certificado internacional de transferência associado à sua licença aquando da sua inscrição, algo obrigatório por ter atuado anteriormente no Laval, no Canadá, em 2022/23. A situação foi entretanto regularizada, mas não evitou a sanção.
Assim, o PSG viu transformadas em derrotas as vitórias frente ao Fleury (4-0, a 8 de Novembro), Estrasburgo (1-0, a 19 de Outubro) e Le Havre (2-0, a 1 de Novembro), partidas nas quais Florianne Jourde foi utilizada. A decisão traduz-se numa perda total de nove pontos.
Com este castigo, o clube parisiense desce do segundo para o quinto lugar da tabela classificativa, passando a somar 17 pontos, os mesmos do Fleury, numa época já marcada por dificuldades, nomeadamente na Liga dos Campeões, onde o PSG não somou qualquer vitória em seis jogos e foi adversário do Benfica.
Em comunicado, o emblema da capital francesa anunciou que vai recorrer da decisão, contestando a «natureza totalmente desproporcionada» da sanção.
«O clube agiu sempre de boa-fé e em total transparência. Trata-se de uma simples situação administrativa, validada na altura pela própria federação, que foi posteriormente regularizada junto da FIFA», refere o PSG, sublinhando ainda que «não existiu qualquer benefício indevido nem prejuízo para terceiros».