A equipa feminina do PSG foi esta segunda-feira duramente penalizado pela Federação Francesa de Futebol (FFF), ao perder três jogos na secretaria na Primeira Liga feminina, devido a uma irregularidade administrativa relacionada com a licença de Florianne Jourde.

Na sequência de uma queixa apresentada pelo Fleury, a Comissão Federal de Regulamentos e Litígios da FFF considerou que a avançada franco-canadiana, de 21 anos, não tinha um certificado internacional de transferência associado à sua licença aquando da sua inscrição, algo obrigatório por ter atuado anteriormente no Laval, no Canadá, em 2022/23. A situação foi entretanto regularizada, mas não evitou a sanção.

Assim, o PSG viu transformadas em derrotas as vitórias frente ao Fleury (4-0, a 8 de Novembro), Estrasburgo (1-0, a 19 de Outubro) e Le Havre (2-0, a 1 de Novembro), partidas nas quais Florianne Jourde foi utilizada. A decisão traduz-se numa perda total de nove pontos.

Com este castigo, o clube parisiense desce do segundo para o quinto lugar da tabela classificativa, passando a somar 17 pontos, os mesmos do Fleury, numa época já marcada por dificuldades, nomeadamente na Liga dos Campeões, onde o PSG não somou qualquer vitória em seis jogos e foi adversário do Benfica.

Em comunicado, o emblema da capital francesa anunciou que vai recorrer da decisão, contestando a «natureza totalmente desproporcionada» da sanção.

«O clube agiu sempre de boa-fé e em total transparência. Trata-se de uma simples situação administrativa, validada na altura pela própria federação, que foi posteriormente regularizada junto da FIFA», refere o PSG, sublinhando ainda que «não existiu qualquer benefício indevido nem prejuízo para terceiros».