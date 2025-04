O Estrasburgo continua em excelente forma e venceu este domingo o Stade Reims por 1-0 numa partida a contar para a 28.ª ronda do Campeonato francês.

O único golo da partida foi marcado logo aos quatro minutos da partida por intermédio de Doukouré.

A partida ficou marcada por confrontos no final do encontro, onde Mory Gbane [ex-Gil Vicente] e Diego Moreira [ex-Benfica] acabaram por ser expulsos.

Com este triunfo, o Estrasburgo está no quarto lugar, em «zona Champions», com 49 pontos conquistados, já o Reims continua numa situação complicada, no 16.º posto com 26 pontos.

Nos restantes jogos deste dia, o destaque vai para a vitória do Marselha sobre o Toulouse por 3-2.

Os marselheses, no segundo lugar e já sem hipóteses para o título, conquistado pelo PSG, entraram melhor no encontro e chegaram à vantagem devido ao auto-golo de Suazo [21m].

O Toulouse reagiu prontamente e Suazo desta vez assistiu Magri [28m] para o tento do empate.

Na segunda parte, Greenwood [57m] e Rabiot [64m] voltaram a dilatar o marcador a favor do Marselha. Antes do final do encontro ainda houve tempo para Sierro [76m] reduziu para o Toulouse e fechou o resultado em 3-2.

Com esta vitória, o Marselha chegou aos 52 pontos enquanto que o Toulouse está no 11.º com 34 pontos conquistados.

Resultados da 28.ª jornada da Liga francesa:

Lens-St. Étienne, 1-0

Montpellier-Le Havre, 0-2

Reims-Estrasburgo, 0-1

Rennes-Auxerre, 0-1

Marselha-Toulouse, 3-2