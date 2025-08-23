Otávio, defesa-central recentemente transferido do FC Porto, teve um jogo de estreia complicado pelo Paris FC.

O jogador, de 23 anos, esteve envolvido diretamente em dois dos cinco golos sofridos pelo Paris FC na derrota, fora de casa, por 5-2, frente ao Marselha.

A formação parisiense continua assim sem pontos, somando dois pontos em duas jornadas, enquanto o Marselha somou o primeiro triunfo.

Mason Greenwood inaugurou o marcador através da conversão de uma grande penalidade aos 18 minutos, depois de Otávio ter feito falta dentro de área sobre Aubameyang.

Aos 24 minutos, Pierre-Emerick Aubameyang aumentou a vantagem através de um remate acrobático, na sequência de um pontapé de canto.

Em desvantagem no marcador por dois golos de diferença, o Paris FC reduziu ao minuto 28, por intermédio de Kebbal, com um golo fabuloso de pé esquerdo ao canto superior.

O Paris FC viria a empatar aos 58 minutos, por intermédio de Moses Simon, depois de uma grande desmarcação e finalização ao primeiro toque na cara do guarda-redes do Marselha.

Aubameyang colocou o Marselha novamente em vantagem, após uma perda de bola infantil de um jogador do Paris FC, aos 73 minutos.

Hojbjerg fez o 4-2, aos 81 minutos, através de um remate de fora de área.

O último golo do jogo, que deu o 5-2 ao Marselha foi apontado por Robinio Vaz, após um passe de Greenwood que Otávio não conseguiu intercetar.