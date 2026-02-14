O Lille empatou este fim de semana em casa diante do Brest (1-1), numa partida a contar para a 22.ª jornada da Liga francesa.

Félix Correia foi titular nos «dogues», já Tiago Santos começou no banco de suplentes. O Lille entrou forte e dominou durante largos minutos, mas esbarrou na exibição inspirada do guarda-redes Grégoire Coudert, que manteve o Brest vivo na partida.

Contra a corrente do jogo, os visitantes cresceram e após o intervalo, inauguraram o marcador aos 58 minutos, por intermédio de Rémy Lascary, com um remate de primeira.

A atravessar um período de grande ineficácia, o Lille reagiu e chegou ao empate aos 71 minutos. Félix Correia desequilibrou pela ala e serviu Gaëtan Perrin ao segundo poste, que não desperdiçou.

Com este resultado, o Lille está no quinto lugar com 34 pontos, já o Brest encontra-se no 12.º posto com 27.