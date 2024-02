Gennaro Gattuso já não é treinador do Marselha, segundo está a avançar o jornal L’Equipe. Depois de uma série de maus resultados, a derrota em casa diante do Brest (0-1), no passado domingo, terá ditado o afastamento do treinador italiano que tinha sido contratado em setembro para suceder ao espanhol Marcelino Toral.

A derrota diante do Brest foi o sétimo jogo consecutivo do Marselha sem conseguir vencer, o que deixa a equipa num modesto nono lugar da liga francesa, com apenas 30 pontos, já a oito da zona de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.

Segundo adianta o L’Equipe, a direção do Marselha tinha dado um voto de confiança ao treinador depois do empate na visita aos ucranianos do Shakthar Donetsk (2-2), em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, mas o novo desaire no campeonato acelerou a separação.

O jornal francês adianta ainda que, a curto prazo, Jacques Abardonado vai assumir o comando da equipa técnica, de forma interina, mas também diz que a direção vai apostar na contratação de Christophe Galtier, atualmente no Al-Duhail, no Qatar, para a próxima temporada.