O Nice abriu a 32.ª jornada da liga francesa, esta sexta-feira, com uma vitória na receção ao Reims (1-0), resultado que permite à equipa do sul de França destacar-se no terceiro lugar da classificação.

Morgan Sanson marcou o golo solitário deste jogo, aos 15 minutos. Um golo que permite ao Nice ultrapassar, de uma assentada, o Monaco e o Lille para chegar ao terceiro posto, embora os adversários diretos ainda não tenham jogado.

O PSG já festejou o título de campeão, mas os restantes três lugares que dão acesso à Liga dos Campeões, estão ainda por definir, agora com o Nice a apenas um ponto do Marselha, o segundo classificado.

Confira a classificação da liga francesa