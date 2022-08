O Lens venceu este sábado por 2-1 na receção ao Rennes, em jogo a contar para a quarta jornada da Liga francesa.

Com o português David Costa a titular, e depois de uma primeira parte intensa, mas com poucas oportunidades de perigo, o Lens chegou à vantagem através de um grande golo do capitão costa-marfinense Seco Fofana, aos 66 minutos.

A resistência do Rennes ruiu em apenas quatro minutos, uma vez que o Lens dilatou a diferença para 2-0 pelo belga Lois Openda, aos 70, num lance após uma abertura de Sotoca para as costas da defesa, que deixou sentado no relvado o defesa galês Joe Rodon.

O Rennes lutou até ao fim do encontro e voltou à discussão do resultado com um golo de Gaetan Laborde, aos 90-1 minutos, que galvanizou a equipa já no período de descontos, mas que foi insuficiente para tirar os três pontos ao Lens.

O invicto Lens segue na primeira posição do campeonato gaulês, com 10 pontos, com um de vantagem sobre o campeão Paris Saint-Germain, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, que, no domingo, recebe o Mónaco (12.º), e mais três do que o Marselha (3.º), adversário do Sporting, que se desloca a casa do Nice.

Já o Rennes segue na 11.ª posição, com quatro pontos, referentes a uma vitória, um empate e duas derrotas.

No outro encontro realizado hoje, o Auxerre venceu por 1-0 na receção ao Estrasburgo, com um golo de Gaetan Perrin, aos 29 minutos, e com os três pontos amealhados ascendeu ao quinto lugar, com sete pontos.

O Estrasburgo, que ainda não venceu, segue na 16.ª posição, em perigo de cair abaixo da linha de despromoção, com apenas dois pontos.