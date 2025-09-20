Numa altura em que podiam passar para primeiro lugar, o Lille perdeu no terreno do Lens, por 3-0.

Naquela que foi a quinta jornada na liga francesa, o Lens entrou melhor e ao intervalo já vencia por dois, com golos de Wesley Said e Florian Thauvin, aos 28 e 43 minutos, respetivamente. Na segunda parte, quando o relógio mostrou os 52 minutos, Rayan Fofana selou o marcador e fez o terceiro do encontro.

No que toca aos portugueses, Félix Correia foi titular e saiu ao intervalo. André Gomes e Tiago Santos ficaram no banco do Lille.

Com esta vitória, o Lens está em quinto lugar, com nove pontos. O Lille segue em terceiro, com 10.

