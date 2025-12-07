O Lyon saiu derrotado da deslocação a Lorient por 1-0, numa noite de chuva, vento e muita frustração para a equipa de Paulo Fonseca, que regressou ao banco após cumprir nove meses de suspensão.

O momento-chave do encontro surgiu aos 39 minutos. Soumano tentou servir Pagis, a bola desviou em De Carvalho e Ainsley Maitland-Niles, num corte falhado, deixou o avançado isolado. Pagis fuzilou Greif e fez o primeiro golo do jogo.

Cinco minutos depois, Maitland-Niles voltou ao centro das atenções, e da pior forma. O internacional inglês viu o segundo amarelo em apenas cinco minutos (37m e 42m), deixando o Lyon reduzido a dez, pela quinta vez no campeonato.

Com menos um, o Lyon teve mais bola, mas pecou sempre no último passe, e aos 79 minutos teve uma grande ocasião por Tolisso, mas Mvogo com uma grande defesa impediu o golo do empate.

Antes do fim, o Lorient quase fez o 2-0, no entanto Kouassi acertou no poste já depois de Mvogo ter travado uma jogada do português Afonso Moreira (ex-Sporting).

O Lorient venceu pela quarta vez na Ligue 1, subiu ao 13.º lugar e fica a seis pontos da zona de play-off de descida. Já o Lyon continua sem vencer fora há cinco jogos e vê o topo cada vez mais longe, já a dez pontos do líder Lens.