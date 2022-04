O Olympique Lyon redimiu-se da desilusão na Liga Europa com uma goleada ao Bordéus (6-1), este domingo, com três golos em cada parte que mantêm vivas as aspirações para uma possível qualificação europeia.

Num ambiente bem mais calmo do que é habitual no Estádio Groupama, com os ultras do Lyon a fazerem greve ao jogo, a equipa comanda por Peter Bosz soltou-se para uma exibição que se conta ao ritmo dos golos.

Dembelé (20m), Ekambi (27m) e Paqueta (34m) construíram o resultado até ao intervalo. Logo a abrir a segunda parte Faivre aumentou a vantagem, antes de Ekambi (68m) e Dembelé (90m) bisarem no jogo e darem maior expressão ao resultado.

Ainda com o resultado em 5-0, Mara, na conversão de uma grande penalidade, aos 85 minutos, marcou o golo de honra dos girondinos.

Com esta goleada, o Lyon sobe ao oitavo lugar, com 49 pontos, ficando a quatro do Estrasburgo que ocupa o último lugar de acesso às competições europeias a seis jornadas do final. O Bordéus, por seu lado, continua afundado no penúltimo lugar, com 26 pontos, a três do Clermont Foot que ocupa a posição de play-off de manutenção.

