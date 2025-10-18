França: Lyon de Paulo Fonseca perde pontos no terreno do Nice
Golo aos 90+5 minutos ainda deu esperanças, mas o coletivo do treinador português não conseguiu evitar a derrota
O Lyon de Paulo Fonseca perdeu este sábado no terreno do Nice, por 3-2, na oitava jornada da liga francesa.
A equipa da casa entrou melhor e aos cinco minutos já tinha a bola no fundo das redes adversária, através de Melvin Bard. O coletivo orientado pelo treinador português reagiu e empatou aos 29 minutos, com Pavel Sulc a agradecer a assistência de Ruben Kluivert.
Porém, o Nice voltou a assumir a liderança do marcador ainda antes do intervalo, depois de Sofiane Diop marcar, aos 35 minutos.
Na segunda parte, o Nice apontou o 3-1 aos 55 minutos, com golo de Hicham Boudaoui. Dois minutos antes, o Lyon desperdiçou a possibilidade de igualar o marcador, na sequência do penálti falhado por Ainsley Maitland-Niles.
Aos 90+5 minutos, Pavel Sulc ainda bisou e reduziu a diferença, mas não evitou a derrota.
No que toca à classificação, o Lyon está em quarto lugar, com 15 pontos. O Nice segue em oitavo, com 11.