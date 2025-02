O Olympique de Lyon foi a Montpellier golear por 4-1, naquela que foi a segunda goleada consecutiva sob o comando de Paulo Fonseca que, já há uma semana, em casa, tinha aplicado a chapa quatro ao Reims (4-0).

Depois da estreia louca frente ao Marselha (2-3), o treinador português embalou e, nos três jogos que já fez à frente do Olympique, a equipa marcou dez golos e consentiu apenas três.

Este domingo, o Lyon entrou a ganhar no jogo, com Mikautadze a abrir o marcador logo aos três minutos, mas o Montpellier ainda empatou antes do intervalo, por Coulibaly, aos 38 minutos.

O jogo caiu definitivamente para o lado dos visitantes no arranque da segunda parte, com golos de rajada de Nuamah (50m) e Tolisso (53m), antes de Lacazette (73m) fixar o resultado final.

Com esta segunda vitória, o Lyon sobe até ao quinto lugar, já em posição de Liga Europa, mas a apenas um ponto do quarto lugar, ocupado pelo Nice, que dá acesso à Liga dos Campeões.

Confira a classificação da Ligue 1