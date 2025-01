Este sábado, na 18.ª jornada da liga francesa, o Lyon empatou a zeros na receção ao Toulouse.

Apesar de ter mais posse de bola durante o encontro, o a equipa da casa não conseguiu colocar a bola no fundo das redes adversárias e acabou por somar o segundo jogo sem vencer na Ligue 1.

O reforço Thiago Almada ficou no banco do Lyon e não somou qualquer minuto.

Com este resultado, o Lyon encontra-se no sexto lugar, com 29 pontos. O Toulouse está em oitavo, com 25.

No outro jogo da tarde, o Brest triunfou no terreno do Rennes, por 2-1.

A equipa visitante chegou primeiro ao golo, aos 27 minutos, autoria de Hugo Magnetti, assistido pelo luso-suíço Edi Fernandes.

Aos 73 minutos, o Brest aumentou a vantagem e fez o segundo através de Ludovic Ajorque. O Rennes ainda reduziu aos 77 minutos com golo de Ludovic Blas, mas não evitou o desaire.

Destaque para a ausência do português Jota, que não foi convocado e deverá estar de saída do Rennes, tal como já noticiou o Maisfutebol em tempo oportuno.

Relativamente à classificação, o Brest está em nono lugar, com 25 pontos. O Rennes ocupa a 14.ª posição, com 17 pontos, apenas um acima da zona de despromoção.

