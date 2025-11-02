França
Há 52 min
França: Lyon reduzido a dez não sai do nulo na visita a Brest
Afonso Moreira foi titular
Afonso Moreira foi titular
O Olympique Lyon não foi além de um nulo na visita a Brest, em jogo da 11.ª jornada da liga francesa, num jogo em que os visitantes ficaram desde muito cedo reduzido a dez.
O jogo fica marcado pela expulsão do neerlandês Hans Hateboer, logo aos 7 minutos, na sequência de uma entrada dura sobre Pathe Mboup. O árbitro, numa primeira fase, mostra cartão amarelo, mas, alertado pelo vídeoárbitro, foi rever as imagens e acabou por mudar a cor do cartão.
Mesmo reduzido a dez, o Lyon, que tinha possibilidades de subir ao terceiro lugar, assumiu a iniciativa, mas não conseguiu desbloquear o marcador até ao final do jogo. Afonso Moreira foi titular no Lyon e jogou os 90 minutos.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS