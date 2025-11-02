O Olympique Lyon não foi além de um nulo na visita a Brest, em jogo da 11.ª jornada da liga francesa, num jogo em que os visitantes ficaram desde muito cedo reduzido a dez.

O jogo fica marcado pela expulsão do neerlandês Hans Hateboer, logo aos 7 minutos, na sequência de uma entrada dura sobre Pathe Mboup. O árbitro, numa primeira fase, mostra cartão amarelo, mas, alertado pelo vídeoárbitro, foi rever as imagens e acabou por mudar a cor do cartão.

Mesmo reduzido a dez, o Lyon, que tinha possibilidades de subir ao terceiro lugar, assumiu a iniciativa, mas não conseguiu desbloquear o marcador até ao final do jogo. Afonso Moreira foi titular no Lyon e jogou os 90 minutos.

Confira a classificação da Ligue 1