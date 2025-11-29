O Marselha falhou o «assalto» à liderança da Liga francesa. Depois do desaire do PSG com o Monaco, a equipa de sul de França não foi além de um empate (2-2) na receção ao Toulouse.

Emersonn abriu as cotas do jogo para o Toulouse (14m). O Marselha viria a operar uma reviravolta, mas apenas no segundo tempo. Igor Paixão, que marcou contra o Sporting, restabeleceu o empate para lá da hora de jogo (66m).

Pouco tempo depois, Hojbjerg deu a vantagem ao Marselha (74m). Ora, reviravolta feita, o Marselha deixou escapar o «assalto» ao primeiro lugar em tempo de compensação.

Santiago Hidalgo (90+2m) voltou a restabelecer o empate na partida. Já sem mais golos, o apito do árbitro ditou um empate (2-2).

Com este resultado, o Marselha não consegue ultrapassar o PSG e é segundo com 29 pontos. Já o PSG é líder com 30. Mas atenção, o Lens - terceiro com 28 pontos - joga este domingo contra o Angers. O Toulouse, por sua vez, é nono com 17 pontos.

Confira a classificação e os jogos da Liga francesa.