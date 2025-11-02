O Marselha venceu (1-0) o Auxerre e subiu ao segundo lugar da Liga francesa. Danny Namaso, avançado emprestado pelo FC Porto, foi titular do lado da equipa da casa. 

Angel Gomes, médio inglês, fez o golo que deu o triunfo à equipa do Marselha (30m). Com este triunfo, a equipa de Roberto De Zerbi aproveita o desaire do Monaco e sobe ao segundo lugar com 22 pontos - a dois do líder PSG, que venceu com golo de Gonçalo Ramos.

O Monaco foi derrotado pelo Paris FC (1-0), equipa recém-promovida à Liga francesa. Otávio Ataíde, ex-FC Porto, foi titular pelos parisienses. Moses Simon fez o golo que deu o triunfo ao Paris FC (53m).

Com este triunfo, o Paris FC é décimo com 14 pontos. O Monaco, por sua vez, é terceiro com 20 pontos. 

