O Marselha foi ao Estádio Geoffroy Guichard bater o Saint-Étienne por 4-2 e solidificou a condição de vice-líder da liga francesa, aumentando a vantagem sobre o Rennes que, na véspera, tinha deixado pontos em Nice (1-1). Os jogos deste domingo foram, aliás, tendencialmente favoráveis aos visitantes. Além da equipa do Vélodrome, Nantes, Monaco e Brest também venceram fora de casa.

O Saint-Étienne-Marselha, o grande jogo da 30.ª jornada, estava marcado para sábado, mas foi adiado por 24 horas devido a um intenso nevão que fechou praticamente todos os acessos ao estádio. Com a melhoria do tempo este domingo, o sol sorriu ao Marselha que superiorizou-se aos Verts com uma segunda parte demolidora.

A equipa da casa até marcou primeiro, por Bouanga, aos 9 minutos, mas os visitantes empataram mesmo em cima do intervalo, com uma grande penalidade convertida por Payet, e depois viraram o resultado no segundo tempo com três golos em treze minutos.

O Marselha começou a sorrir com um autogolo de Kolodziejczak (60m), depois com uma segunda grande penalidade, convertida por Dieng (68m) e mais um golo de Harit (73m). A equipa da casa não conseguiu melhor do que reduzir a diferença, aos 86 minutos, por Gourna-Douath.

O Monaco, com Gelson Martins a titular, também venceu fora, neste caso, em cada do Metz, por 2-1. Depois de uma primeira parte sem golos, Ben Yedder (46m) e Bouadu (72m) marcaram para os visitantes, com um golo de Amadou (62m) pelo meio.

O Nantes também foi vencer ao campo do Clermont Foot por 3-2, num jogo em que a equipa da casa ofereceu boa réplica até ficar reduzida a nova na sequência das expulsões de Samed, com vermelho direto, e de Gastien, por acumulação de amarelos.

Também na condição de visitante, o Brest foi a Montpellier vencer por 2-1, com golos de Satriano (69m) e Honorat (79m). A equipa da casa só conseguiu reduzir, em tempo de compensação, com uma grande penalidade convertida por Savanier.

Este domingo, as únicas equipas que somaram pontos em casa foram o Troyes e o Estrasburgo que venceram respetivamente o Reims (1-0) e o Lens (1-0).

