O Marselha voltou a destacar-se no segundo lugar da Liga francesa, este domingo, ao vencer, em casa, o Nantes por 2-0, seguindo agora a treze longos pontos do líder invicto PSG quando estão concluídas 24 jornadas.

Já depois de Adrien Rabiot ter visto um golo anulado pelo videoárbitro por fora de jogo, aos 13 minutos, o Marselha decidiu o encontro em quatro minutos da segunda parte, com golos do argelino Amine Gouiri (73m) e do inglês Mason Greenwood (77m).

O Marselha passa, assim, a somar 49 pontos, mais três do que o Nice, enquanto o Nantes, que teve o guarda-redes internacional português Anthony Lopes a titular, é 14.º, com 24 pontos, mais cinco do que o Saint-Étienne (17.º), primeira equipa em zona de despromoção.

Entretanto, Lyon colocou-se a dois pontos do quinto lugar, ocupado pelo Lille, goleado no sábado pelo PSG, depois de vencer em casa o Brest, por 2-1, num encontro que ficou marcado pela expulsão de Paulo Fonseca.

O defesa Kenny Lala (15m) ainda deu vantagem ao Brest, que teve no onze o luso-francês Mathias Pereira Lage, mas o experiente Alexandre Lacazette acabou por bisar e deu o triunfo ao Lyon, com golos aos 24 e 82 minutos, com assistências de Rayan Cherki.

Com 37 pontos, a dois pontos do Lyon, está o Estrasburgo, que somou o quarto encontro seguido sem perder, ao vencer em casa do tranquilo Auxerre (12.º classificado) por 1-0, graças a um golo do neerlandês Emanuel Emegha (47 minutos).

O Toulouse, por seu lado, subiu ao oitavo lugar, com 33 pontos, os mesmos de Lens (nono) e Brest (10.º), depois de golear fora o Angers por 4-0, com golos do camaronês Frank Magri (51m), do suíço Vincent Sierro (57m), do inglês Charlie Cresswell (71m) e do gaulês Noah Edjouma (90+4m).

O lanterna-vermelha Montpellier sofreu a quinta derrota consecutiva, numa fase em que concedeu 14 golos e marcou apenas um, seguindo com 15 pontos, a sete da zona de salvação, depois de ser goleado no seu estádio pelo Rennes, que subiu ao 11.º lugar.

O costa-marfinense Seko Fofana (28m), Djaoui Cissé (56m), Lorenz Assignon (69m) e Arnaud Kalimuendo (87m) marcaram para o Rennes.

