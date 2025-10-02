A seleção francesa de futebol anunciou esta quinta-feira a lista de convocados para os dois próximos encontros de apuramento para o Mundial 2026, diante do Azerbaijão, em Paris, e da Islândia, em Reiquiavique.

A grande novidade nesta convocatória de Deschamps passa pela chamada do avançado Jean-Philippe Mateta, avançado do Crystal Palace. Maghnes Akliouche, do Mónaco, foi convocado pela segunda vez consecutiva.

Para além da estreia de Mateta, a convocatória mantém a habitual presença do guarda-redes Lucas Maignan, dos defesas Lucas Hernandez e Jules Koundé ou ainda o avançado Kylian Mbappé.

Os encontros estão marcados para 10 de outubro, em Paris, frente ao Azerbaijão, e para 13 de outubro, na Islândia.

RELACIONADOS
Alemanha: com Rüdiger lesionado, Nagelsmann promove a estreia de Brown
Geórgia: Kochorashvili (Sporting) e Lominadze (Estoril) chamados à seleção
Gonçalo Ramos ultrapassa Kylian Mbappé e bate recorde no PSG