França: Mateta recebe primeira chamada à seleção francesa
Avançado foi incluído na lista de convocados para os encontros contra Azerbaijão e Islândia
A seleção francesa de futebol anunciou esta quinta-feira a lista de convocados para os dois próximos encontros de apuramento para o Mundial 2026, diante do Azerbaijão, em Paris, e da Islândia, em Reiquiavique.
A grande novidade nesta convocatória de Deschamps passa pela chamada do avançado Jean-Philippe Mateta, avançado do Crystal Palace. Maghnes Akliouche, do Mónaco, foi convocado pela segunda vez consecutiva.
Para além da estreia de Mateta, a convocatória mantém a habitual presença do guarda-redes Lucas Maignan, dos defesas Lucas Hernandez e Jules Koundé ou ainda o avançado Kylian Mbappé.
Os encontros estão marcados para 10 de outubro, em Paris, frente ao Azerbaijão, e para 13 de outubro, na Islândia.
💙 Ils porteront le maillot Bleu lors du prochain rassemblement d’octobre ! Voici la 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 de Didier Deschamps 📋— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 2, 2025
À noter la première convocation pour Jean-Philippe Mateta 🫡 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/eFtL32j4ne